蘇貞昌台南輔選王定宇：票不能投主張統一的人

行政院長蘇貞昌今天下午到台南輔選尋求連任的立委王定宇，蘇貞昌先是陪同王定宇到歸南北極殿參拜，隨後趕往王定宇歸仁競選總部會場，王定宇此役對上國民黨前主席洪秀柱，蘇貞昌上台致詞說，香港今天這麼悽慘，就是因為沒有主權，台灣人一代拚一代，從無黨拚到無黨、從戒嚴拚到選總統，現在可以投票了卻把票投給主張統一的人，這不是很憨頭嗎？

蘇貞昌上台細數民進黨執政成績單，「這種會做事的政府，一定要讓總統繼續連任，讓做事的立委也連任。」他說，這個政府不只會減稅有補助，更是22年來預算第一次平衡，這麼好的政府當然要繼續執政。

蘇貞昌說，自己兩度擔任行政院長，行政院長要做事需要立法院同意，第一任在阿扁任內，立法院人不夠，要做甚麼都被反對，手腳都被綁著，這一回，因為百姓很會選人才，民進黨立委人數夠多，才能一直改革一直前進，因此，這一票一定要投蔡英文跟王定宇。

蘇貞昌說，這一場立委選戰，國民黨提名主張統一的人選來對戰王定宇，就連不分區提名，名單上也有主張武力統一台灣的人，還有將軍退伍一邊領退休金一邊去聽習近平訓話，這種人也能當立法委員？還讓他去審查國防預算，審查外交預算，台灣人如果讓這種人進立法院就悽慘了，日後沒有國防祕密了，台灣人一定要慎重投下這一票。

(中時 )