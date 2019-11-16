10餘名男子16日凌晨在艋舺青山宮前聚集，雙方疑為近百萬的債務大打出手，萬華警方獲報後出動快打部隊，除對空開2槍遏止外，並以優勢警力第一時間火速逮捕滋事的7人，全案依違反社維法送辦。

警方指出，一年一度的艋舺青山宮，將於16日展開為期3天的遶境活動，預估有3000人以上參加盛會，不少當地的角頭、幫派為了場面，也會沿途設置香壇恭迎聖駕，導致偶爾會發生互看不爽鬥毆、打架事件，為維持活動順暢進行，警方對此強力部署防備。

16日凌晨4時許，23歲葉姓男子聲稱有近百萬元債務，向22姓葉女討債，葉女又找了39歲沈男帶人助陣，講沒兩句一言不和，在青山宮旁大打出手，立刻引來警方觀注。

警方到場時，發現雙方打成一團，立即對空鳴2槍制止，眾人嚇得紛紛抱頭蹲在地上，後遭快打警力帶回警局。

葉姓男子供稱，他陸續借了葉女近百萬元，但葉女都沒有償還，當天找葉女談判，不料葉找了5名幫手，講沒幾句就打了起來，因雙方不願提告，警訊後均被依社維法送辦、裁罰。

青山宮遶境前 7人凌晨鬥毆遭逮

(中時 )