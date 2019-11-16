44歲「第一名模」林志玲明天（17日）將與日本「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）補辦「世紀婚禮」，她至父母親故鄉台南市美術館一館舉辦宴會，先祭祖、舉辦儀式，最後再舉行婚宴。夫妻2人今天（16日）下午現身位於觀亭街上的「全台吳氏大宗祠」為明天儀式彩排，吸引大批媒體及當地居民關注，隨後工作人員將外觀遮上黑布，隱藏地密不透風。
林志玲與AKIRA隨後換裝，兩人備受矚目的婚紗照提前曝光，林志玲頭披白紗、一襲珍珠多顆網狀高領的婚紗禮服十分高雅，垂墜式的珍珠耳環更添氣質。而AKIRA則著黑色西裝外套白襯衫，2人神情莊重地彩排中。據悉男女禮服為RALPH LAUREN，而夏姿．陳SHIATZY CHEN設計的中式訂製禮服則尚未曝光。
最後彩排結束，林志玲與AKIRA換回原來的休閒服飾，慢慢步出大門笑盈盈地向民眾揮手致意，面對媒體提問笑而不答，並搭上保姆車返回今晚下榻的台南晶英酒店，為明早婚禮養足精神。
(中時 )
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