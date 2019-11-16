協助清理路障 駐港解放軍出動了 17:212019/11/16 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 截自網路影片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 反送中抗爭以來，駐港解放軍首度出動！香港多處連日有人以磚頭雜物等築路障堵路，今午（16日）多區有人清理路障，其中在九龍塘聯福道，大批人下午從解放軍駐港部隊軍營走出，協助清理路障，當中有人承認是解放軍駐港部隊人員；亦有穿制服的消防員參與。另有全副裝備的防暴警到場，但未見警員協助清理路障。 去年強颱風「山竹」襲港後，解放軍曾到郊野公園清理倒樹。 (中時 ) #解放軍 #路障 #駐港 #部隊 #解放軍駐港部隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港示威者堵塞中大外路段 警方再施放催淚煙 16:062019/11/12 兩岸 轟-6N助攻 陸空軍全球第3 04:092019/11/13 焦點新聞 解放軍開放自信 大展陸崛起 04:092019/11/13 焦點新聞 強攻車電、5G 國巨旗艦部隊 就戰鬥位置 04:102019/11/13 財經要聞 港黑衣人多地聚集設網狀路障 警民對峙氣氛肅殺 21:402019/11/13 兩岸 汽油彈亂飛 港警出動裝甲水砲車 逮捕數十人 22:442019/11/13 兩岸 勝！老美雷射炮實用潛力超陸電磁炮 00:022019/11/15 軍事 殲-20服役後 殲-31細節首次公開 04:092019/11/16 焦點新聞 陸外交部駐港公署：美反中勢力是港亂黑手 12:182019/11/16 兩岸 兩岸熱門新聞 協助清理路障 駐港解放軍出動了 - 兩岸 美艦若泊台 兩岸必有血光災 - 焦點新聞 - 旺報 陸激進人士不滿反送中 遷怒破壞蔡元培香港墳墓 - 兩岸 殲-20服役後 殲-31細節首次公開 - 日報 陸外交部駐港公署：美反中勢力是港亂黑手 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。