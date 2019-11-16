反送中抗爭以來，駐港解放軍首度出動！香港多處連日有人以磚頭雜物等築路障堵路，今午（16日）多區有人清理路障，其中在九龍塘聯福道，大批人下午從解放軍駐港部隊軍營走出，協助清理路障，當中有人承認是解放軍駐港部隊人員；亦有穿制服的消防員參與。另有全副裝備的防暴警到場，但未見警員協助清理路障。

去年強颱風「山竹」襲港後，解放軍曾到郊野公園清理倒樹。

(中時 )