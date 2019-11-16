嘉義市長黃敏惠（左四）在東市場體驗製作魚丸。（張毓翎攝）

民眾若報名「東市好食光」遊程，像東市場的牛雜湯、筒仔米糕等經典美食，不用排隊就吃的到。（張毓翎攝）

嘉義市政府為了行銷市區66路台灣好行「光林我嘉線」，結合市區著名景點，推出「東市好食光」、「檜意好森活」2條輕旅行遊程，每一條遊程只需299元，遊客能免排隊吃東市場經典美食，或選擇悠遊檜意森活村，品嘗福義軒下午茶套餐，16日嘉義市長黃敏惠帶領市府團隊齊聚東市場體驗製作魚丸，她直呼美食超吸引人，歡迎大家踴躍報名。

黃敏惠今日也邀請市議員傅大偉、王美惠、黃思婷、黃大祐等人到東市場品嘗各項經典美食，一起宣傳「東市好食光」遊程，也順便推銷在地美食，她表示，市區每逢假日人潮一多，停車位不好找，市區1、7、66路三條公車即日起至12月31日，民眾持電子票證免費搭乘，希望大家多多搭乘市區公車

嘉義市交通處表示，民眾若報名「東市好食光」，像東市場的牛雜湯、筒仔米糕等經典美食，不用排隊就吃的到，還會到國定古蹟嘉邑城隍廟參觀；另外，「檜意好森活」遊程，則有旅遊達人帶領走訪檜意森活村，還有福義軒為此路線特製的下午茶套餐，遊程採網路預約報名，限量10梯次。

交通處交通行政科長張瓊璽說，為了讓民眾在假日利用市區公車出遊，除推廣這2條輕旅行遊程，市區66路台灣好行「光林我嘉線」即日起每周六上午10點推出一場次隨車導覽服務，導覽員從轉運中心上車，帶領遊客在公車上遊賞市區20個景點，讓遊客一次看完所有特色景點。

(中時 )