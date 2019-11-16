爭取連任的立委黃國書舉辦「競選總部成立大會暨草地音樂會文創市集親子嘉年華」，多位台中市議員等黨公職都到場力挺。。（馮惠宜攝）

台中市第6選區（中區、西區、東區、南區）爭取連任的立委黃國書，16日舉辦「競選總部成立大會暨草地音樂會文創市集親子嘉年華」。蔡英文總統與前行政院長賴清德、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰等重量級人士都輪番到場力挺，蔡英文更表示，民主可以當飯吃，只要有民主自由，人才與投資就會來。

「黃國書競選總部成立大會暨草地音樂會文創市集親子嘉年華」分兩場地接力舉行，蔡英文總統先到位於南區的競選總部，在凍蒜聲中將象徵「挺台灣、顧主權、拚未來」的「台灣枕」遞送給黃國書立委，宣告台灣繼續前進、打拼顧台灣、拚連任的決心。

隨後，黃國書移師到崇倫公園舉辦草地音樂會文創市集親子嘉年華，結合氣墊樂園、文創市集，並邀請交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰等人輪番上台。

林佳龍說，他做市長的時候，和黃國書一起爭取綠川整治計畫和柳川計畫，讓河川變美麗了。而台中大車站計畫與74號六順橋南向下匝道也是他和國書這些年非常盡力爭取的重要交通建設。

而前行政院長賴清德表示，黃國書長期耕耘教育文化委員會，並推動實驗三法，修法讓學校教育有彈性，讓孩子學習能夠適性揚才，且黃國書特別重視弱勢，為了不讓偏鄉的孩子輸在起跑點，黃國書委員率先提出「偏鄉教育條例」立法，給偏鄉的孩子更多的教育資源。他接著說，過去台灣體育選手得不到足夠的照顧，是黃國書委員領銜提案修正國民體育法，在立法院推動體育改革，給台灣更好的體育環境。

桃園市長鄭文燦說，台中跟桃園很像，台中在進步桃園也在進步，而台中在這次選戰中也扮演舉足輕重的角色，台中選贏，台灣就選贏，第一名的國書，請大家繼續支持。

壓軸上台的立委黃國書感性表示，最近看到香港的情勢，每個人的心裡都非常難過，我們不要跟香港一樣。所以請大家要將票投給小英，也要用選票讓國會過半，讓台中席次要過半，所以國書這一席要繼續連任，繼續為鄉親打拚。

(中時 )