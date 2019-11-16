共同社報導，日本政府消息人士16日透露，關於駐日美軍駐留經費負擔，美國川普政府7月曾向日本政府要求加碼至目前的5倍，遭到日方拒絕。

稍早時，共同社報導，美國雜誌《外交政策》15日引述美政府相關人士的話說，川普政府正要求日本政府要求把駐日美軍駐留經費負擔增加至4倍左右，從每年約20億美元提高到約80億美元。7月時任白宮國安顧問波頓訪日時傳達了此要求。

報導指出，美國總統川普此前就主張日美安保條約「不公平」，要求日本增加負擔額，但明確具體規模尚屬首次。瞄準明年11月的總統選舉，此舉似乎意在把降低美國負擔額作為外交成果宣傳。

該雜誌稱，波頓與時任國家安全會議（NSC）亞洲事務高級主任博明要求將日本的負擔額從現在的約20億美元增加到約80億美元。據稱也向韓國政府要求將美軍駐留經費負擔額提高到5倍。

規定日本負擔比例的現行特別協定有效期到2020年度末。圍繞決定其後日本負擔的新協定，日美談判最快將於明年春天正式啟動。

波頓7月訪日之際，分別與時任外相河野太郎、防衛相岩屋毅、國家安全保障局長谷內正太郎會談。

川普6月為出席二十國集團（G20）峰會訪日時，就日美安保條約表達不滿稱：「這是不公平的協議。若日本受到攻擊，美國必須為日本而戰。但美國受到攻擊時日本卻不投入戰鬥。」

日美安保條約中規定美國有義務保衛日本，但日本卻無義務協防美國。作為交換，條約寫明日本提供美軍基地，並負擔巨額的駐留經費。

(中時 )