民進黨主席卓榮泰今天批判國民黨不分區名單，指國民黨主席吳敦義自列不分區外，把武統的人拿下擺上被認定匪諜的人，根本愚弄台灣人民。國民黨下午回擊，不分區立委名單經三中全會通過，展現黨內公開、透明的民主程序，相對地，民進黨不分區立委名單則是經閉門協商，卓榮泰今日竟有顏面嚴詞批判國民黨？

國民黨質疑，民進黨把手指向他人時，更該看看自身所屬政黨，除了陷在甩不開的派系鬥爭、分贓疑雲中，為安撫特定人士，伸手置換區域與不分區名單等不尊重台灣人民手法，令人難以苟同！

國民黨強調，國民黨今天通過的不分區立委名單，是經過黨內相關規定，也接受黨內民主程序檢驗所產生，其正當性不容質疑，也絕對比民進黨所推出的派系分贓「妥協不分區」名單更能獲得普羅民意接受。

國民黨表示，不意外卓榮泰主席以民進黨一貫抹紅、抹黑手法批評他黨，本次又想透過抹紅國民黨提名人選，以掩飾民進黨令人匪夷所思的不分區名單，來轉移社會焦點。

國民黨說，事實上，民進黨將反對凍結台獨黨綱的游錫堃列入不分區立委名單，還名列第八，更有意安排游競選國會龍頭，凸顯民進黨向台獨勢力靠攏意向，不禁令人啟人疑竇背後真正目的。

(中時 )