2019世界12強棒球錦標賽複賽「台澳之戰」16日上午11時登場，台中市政府在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦轉播，與球迷一同為選手集氣加油；中華隊最終以5比1擊敗澳洲隊，拿下本屆世界棒球12強賽第五名。

運動局表示，世界12強棒球賽(WBSC Premier 12)複賽，亞太區由台灣、南韓及澳洲爭取最佳排名，排名第一者可取得2020東京奧運門票。由於中華隊昨日惜敗美國，已確定無法打進季軍戰，今天為中華隊12強賽最終戰，派出的是胡智為投手先發，對決澳洲隊側投如茲克，而今日就在林哲瑄一記大棒轟出3分全壘打，加上陳鴻文後援登板守住勝利。

運動局指出，接下來2020奧運六搶一最終資格賽，預定於明年4月初在台中市洲際棒球場登場，目前確定參賽國家有我國、中國大陸、荷蘭，另三隊將是一隊大洋洲代表、兩隊美洲代表陸續產生。

運動局強調，今年下半年台中市府前廣場共舉辦數場直播活動，包括職棒中信兄弟恰恰引退賽、世界12強台灣區預賽台日大戰，以及12強複賽的台韓之戰等，凝聚眾多球迷齊心為中華隊加油的心，勝利的歡呼聲讓不少人為之動容，明年市府將持續在府前廣場規劃各項運動直播，歡迎民眾和球迷朋友踴躍參與。

(中時 )