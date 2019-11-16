民視《舞力全開》第九季明星舞王舞後爭霸賽，今晚將進入最後一回合的積分賽，三位藝人選手─郭亞棠、李又汝以及童韋傑，將卯足全力，力拼冠軍賽門票。

郭亞棠選擇用輕快活潑的捷舞來搶分，楊廣正老師將她化身為可愛的卡通人物小小兵，原因竟是她每一次焦躁的時候都會像小小兵一樣滔滔不絕的碎念。躲藏的箱子道具暗藏玄機，利用視覺的障眼法能夠蹦出很多的小小兵小朋友大軍。其中的舞蹈亮點是短短10秒之內，要吃掉一根香蕉，並把香蕉皮當作攻擊道具，讓老師跌倒，郭亞棠坦承私底下根本沒練習，正式來她很怕自己會被香蕉噎到，幸好演出相當順利，也讓她喘了一口氣！

郭亞棠在舞蹈進行中的短短10秒之內，要吃掉一根香蕉(圖/民視提供)

李又汝也挑戰經典歌劇《歌劇魅影》的故事。而老師為了增加她的自信，更特別在一開始時加了一段清唱讓她嚐試，卻沒想到李又汝的英文能力達不到老師要求，還讓白祐帆老師充當起英文家教，利用每一次練完舞後的一點點休息時間，把歌詞單子一字一字的教她發音，才讓她完整的完成了這次的挑戰。

童韋傑挑戰鬥牛與倫巴兩個舞科，並結合中國傳統「太極」的元素，更加上原本擅長的武術翻身動作。某一回合童韋傑嘗試後翻卻不慎失足滑倒，重現就是要證明：「舞鞋也是可以翻的！」，尤其這次更展現苦練多時的好身材，讓李又汝看的心花怒放，這般動作讓李又汝的舞伴老師相當吃味並說：「拜託妳矜持點！」。

李又汝挑戰經典歌劇《歌劇魅影》的故事(圖/民視提供)

童韋傑舞蹈結合中國傳統「太極」的元素(圖/民視提供)

(中時 )