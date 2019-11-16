▲南投縣長林明溱與貴賓一同點燃竹筒砲，象徵溫泉季正式展開。（楊樹煌攝）

▲南投溫泉季在泰雅渡假村由長流國小戰鼓隊的隆隆戰鼓聲中揭開序幕。（楊樹煌攝）

「2019年南投溫泉季嘉年華」由國姓北港溪溫泉季打頭陣，今16日在泰雅渡假村登場，縣長林明溱和與會貴賓一同點燃竹筒砲，象徵溫泉季正式展開，由於泰雅為慶祝溫泉季開幕，除祭出免門票入園方案，並整合周邊地方餐飲、民宿與咖啡業者，推出各種促銷優惠活動，湧進的人潮擠爆園區，更造成沿線大塞車。

南投縣首場溫泉季開幕式，泰雅渡假村特別安排長流國小戰鼓隊、范特希樂團、力與美結合的泰雅樂舞、曼暉舞蹈團、小丑劇團、台灣魔術冠軍法拉利魔樹等多項精彩表演，不但炒熱現場氣氛，更吸引大批民眾前往感受泰雅祭典的熱鬧氛圍。

開幕活動由林縣長主持，中華民國觀光協會理事長李吉田、南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎、北港溪溫泉觀光協會理事長李浩瑋、東埔溫泉旅遊促進會理事長古道弘、日月潭民宿發展協會理事長張心盈、惠蓀林場場長林志銓、縣府觀光處長王源鐘等皆到場共襄盛會。

▲溫泉季揭開序幕，觀光界龍頭惠蓀林場場長林志銓、南投縣長林明溱、中華民國觀光協會理事長李吉田、縣府觀光處長王源鐘、日月潭民宿協會理事長張心盈（由左至右）呼籲民眾踴躍前來南投觀光，振興南投經濟。（楊樹煌攝）

縣長林明溱指出，溫泉是南投的重要觀光特色，縣府推動溫泉旅遊不遺餘力，希望藉由溫泉季活動帶動旅遊人潮與經濟發展，觀光局冬季旅遊補助南投縣首期5,000萬元已申請完畢，顯見南投旅遊受到全國遊客的喜愛，縣府已爭取第2期補助，歡迎大家到南投旅遊，享受南投的好山好水。

▲南投縣溫泉季嘉年華在泰雅揭幕，民眾紛紛湧至享受泡湯樂。（楊樹煌攝）

李浩瑋表示，活動期間沿線民宿都有配合秋冬國旅補助，其中泰雅渡假村在12月底前，民眾憑身分證並符合秋冬國旅補助資格者，即可在平日免費入住泰雅渡假小木屋2人房1晚，凡在全國使用秋冬國旅補助者，可憑發票或收據到南投溫泉區體驗免費大眾湯或是情人湯屋折抵200元，詳細相關活動可上「南投好湯-北港溪溫泉區」粉絲頁查詢。

(中時 )