「2019年南投溫泉季嘉年華」由國姓北港溪溫泉季打頭陣，今16日在泰雅渡假村登場，縣長林明溱和與會貴賓一同點燃竹筒砲，象徵溫泉季正式展開，由於泰雅為慶祝溫泉季開幕，除祭出免門票入園方案，並整合周邊地方餐飲、民宿與咖啡業者，推出各種促銷優惠活動，湧進的人潮擠爆園區，更造成沿線大塞車。
南投縣首場溫泉季開幕式，泰雅渡假村特別安排長流國小戰鼓隊、范特希樂團、力與美結合的泰雅樂舞、曼暉舞蹈團、小丑劇團、台灣魔術冠軍法拉利魔樹等多項精彩表演，不但炒熱現場氣氛，更吸引大批民眾前往感受泰雅祭典的熱鬧氛圍。
開幕活動由林縣長主持，中華民國觀光協會理事長李吉田、南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎、北港溪溫泉觀光協會理事長李浩瑋、東埔溫泉旅遊促進會理事長古道弘、日月潭民宿發展協會理事長張心盈、惠蓀林場場長林志銓、縣府觀光處長王源鐘等皆到場共襄盛會。
縣長林明溱指出，溫泉是南投的重要觀光特色，縣府推動溫泉旅遊不遺餘力，希望藉由溫泉季活動帶動旅遊人潮與經濟發展，觀光局冬季旅遊補助南投縣首期5,000萬元已申請完畢，顯見南投旅遊受到全國遊客的喜愛，縣府已爭取第2期補助，歡迎大家到南投旅遊，享受南投的好山好水。
李浩瑋表示，活動期間沿線民宿都有配合秋冬國旅補助，其中泰雅渡假村在12月底前，民眾憑身分證並符合秋冬國旅補助資格者，即可在平日免費入住泰雅渡假小木屋2人房1晚，凡在全國使用秋冬國旅補助者，可憑發票或收據到南投溫泉區體驗免費大眾湯或是情人湯屋折抵200元，詳細相關活動可上「南投好湯-北港溪溫泉區」粉絲頁查詢。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。