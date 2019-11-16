大批支持者搶著與韓國瑜合照。(吳亮賢攝)

國民黨總統參選人韓國瑜今(16日)至新北市輔選，連趕數場造勢大會，行程滿檔，傍晚特別抽空至新北市議長蔣根煌服務處用餐，同時與地方仕紳相見歡，雖為不公開行程，但仍有大批支持者擠爆服務處等候，爭先拿出帽子、衣服、包包等請韓國瑜簽名，並搶著合照，韓國瑜也來者不拒，前後停留約40分鐘，隨即趕往土城。

(中時 )