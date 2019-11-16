韓國瑜新北輔選行程滿檔 民眾搶合照 17:552019/11/16 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜傍晚至新北市議長蔣根煌(左)服務處用餐。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大批支持者搶著與韓國瑜合照。(吳亮賢攝) 國民黨總統參選人韓國瑜今(16日)至新北市輔選，連趕數場造勢大會，行程滿檔，傍晚特別抽空至新北市議長蔣根煌服務處用餐，同時與地方仕紳相見歡，雖為不公開行程，但仍有大批支持者擠爆服務處等候，爭先拿出帽子、衣服、包包等請韓國瑜簽名，並搶著合照，韓國瑜也來者不拒，前後停留約40分鐘，隨即趕往土城。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 五顆核彈將引爆？韓國瑜拚勝出得靠... 09:272019/11/12 政治 氣死人！網怒：韓國瑜到底哪裡錯了？ 09:172019/11/13 政治 令人擔憂！他嘆：韓國瑜這問題非常大 09:572019/11/13 政治 「墅民」炒房 綠委：韓國瑜應出面說清楚 12:312019/11/13 政治 謝震武曾狂批 韓國瑜上他節目竟說... 22:422019/11/13 政治 呼應王世堅 韓為這句失言向蔡賴道歉 11:542019/11/14 政治 公布加拿大房產！韓陣營：韓冰持有 地下室 10:312019/11/15 政治 反擊！韓陣營：只准千金總統炒地？ 12:102019/11/15 政治 韓傾聽之旅 今明再訪新北 04:102019/11/16 地方新聞 韓國瑜重返新北議會 笑：當年頭髮還很多 15:382019/11/16 政治 政治熱門新聞 不投國民黨了！百萬鋼鐵韓粉將改投… - 政治 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 影》決定了？不分區吳敦義冷回4字 - 政治 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ - 政治 國民黨通過不分區新名單 韓國瑜痛批黨中央 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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