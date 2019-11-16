台中市政府農業局為喚起食農教育、綠色消費意識，輔導在地農會首次進駐社區大樓，16日起舉辦三場次「尚青農夫市集~easy購」活動，展售分享有機、產銷履歷及三章一Q的農產品，增加青農曝光度、拓展農產品行銷通路等，藉由農夫市集銷售平台，以實際行動支持在地青農。

農業局長蔡精強說，「尚青農夫市集~easy購」活動，今年安排辦理三場次。16日首次在惠宇仰德與仰森大樓中間通道試賣，規畫11個攤位，邀請由各區農會所輔導的在地青農設攤，產品皆是經過有機及產銷履歷驗證的農產品及加工品，種類豐富多樣化。

農業局指出，生鮮農產品包括外埔紅龍果、豐原椪柑、大甲芋頭及外埔紫玉地瓜、Q中帶甜的清水紫愛玉米、有機米、及其他葉菜類等；農產加工品則有大純釀極品醬油、甜而不膩純正蜂蜜、肉質厚實的新社香菇、有機烏豆茶、有機醋等系列產品，現場提供消費者試吃品嚐。

農業局強調，第二及第三場次分別將於11月23日在國安國宅社區，以及24日在三采藝術園區登場，歡迎民眾把握機會共襄盛舉，以實際行動支持台中在地青農生產的優質農特產品。

(中時 )