林志玲的婚禮儀式保密到家，工作人員用雨傘與布幕阻擋外界拍攝。（程炳璋翻攝）

台灣名模林志玲與日本男星AKIRA的世紀婚禮保密到家，兩人16日突然現身中西區全台吳氏大宗祠彩排婚禮讓民眾大吃一驚，吳家親友表示，此處鄰近林母吳慈美舊居，也是林志玲逢年過節經常回來祭祖之地。

林志玲與AKIRA親友團約100人17日下午2時先從台南晶英酒店前往霜花亭日式甜點店，下午3時舉辦婚禮儀式，傍晚5時30分在南美一館開始婚宴，晚間再回飯店舉辦慶祝趴踢。

兩人16日下午突然現身中西區全台吳氏大宗祠，進行婚禮儀式彩排與拍照，有民眾見到一身白裝的林志玲大感驚訝，吳家親友指出，這地點與林志玲母親吳慈美大有淵源，是吳女從小的生長地，每年春節，吳母會帶著林志玲與家人一起回來祭祖。

林志玲與AKIRA進行婚禮彩排時，為求保密，工作人員用布幕與雨傘將周圍擋住阻擋外界拍攝，兩人完成綵排後，大方走出大門，向眾人揮手後離去。

(中時 )