什麼東西，「少」比「多」還要更難？除了讓多數人苦惱的「體重」數字是一個，套用在飲食上，民眾最習以為常的食品，要從合法可使用的800多種食品添加物中，層層剝掉香料、防腐劑、保色劑等添加物的「屏障」，卻又要能讓食品安全、穩定、好吃，是一大艱鉅挑戰！

身為一家通路商，全家便利商店販售商品高達上千種，其中，又以食品為大宗，供應商來源四面八方。在國內沒有任何一家通路商作先鋒的情況下，全家推動Clean Label認證，猶如掀起一場「從零開始」的飲食革命。

事實上，Clean Label（潔淨標示）在台灣還是比較新的食品觀念，在國際上發展時間也不算長，從2011年發源於英國，核心宗旨是減少食品中的人工化學添加物，主要內涵有八大不添加，且原料須為非基因改造、農藥殘留須符合規範等。

2018年10月，全家率國內通路之先，由董事長葉榮廷親自宣布，全家正式導入慈悅國際Clean Label（潔淨標示）評鑑制度，並攜手逾百家食品大廠組成少添加食品產業聯盟，宣示將共同推動並落實少添加食品理念，並設定至少三年為期長期抗戰。

而這不僅僅是宣示，全家還明定三階段推動進程：第一是國產自有品牌FamilyMart Collection（FMC），包含冷凍調理食品、麵包、冰品、飲品、果乾及輕食等六大類，總計逾70個品項，已全數通過Clean Label評鑑；第二階段是鮮食類產品，如微波主食、麵包、飯糰、三明治、沙拉等；第三階段則預計明年旗下自有品牌跟鮮食「最大化」通過評鑑。

為達此目標，全家進一步往上游著手，盤點鮮食廠主要使用的800種原物料，其中，發現有179種原物料不符Clean Label規範，已主動停用，並將逐步替代成符合「少添加」標準的原物料，未來目標做到100％符合Clean Label規範。

這場飲食革命，迄今推動成果如何？據全家統計，自2018年10月起至2019年9月底止，全家已攜手31家供應商、共推出230項取得潔淨標示認證之產品，一年來為全家創造50億元營收，預計明年品項數將再增加三成、突破300項，可望推升第二年少添加食品的營業額突破百億大關！

而全家之所以願意出錢出力（合作供應商取得Clean Label認證費用，初期由全家支付），身先士卒掀起這場產業革命，除了因應國際食品少添加趨勢外，在記者會上，一名全家鮮食部門主管說的話，令人印象深刻。

「我們都在全家待了20年，當我們老了之後，還願意走進全家的理由是什麼？」全家鮮食部部長黃正田如此說。從自身角度出發，放眼大環境高齡、少子化的趨勢，消費者對於健康、安心的飲食需求只會不斷提升，這或許是全家現在「非做不可」的原因！

(工商 )