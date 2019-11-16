冬天悄悄來了，可是卻還是單身嗎？許多人不想一個人過冬，為了要「脫魯」，於是會去找月老求幫助，希望得到好姻緣。有網友分享她和表弟去台中「樂成宮」拜月老的經驗，表示月老真的超準！據透露，她表弟是個花心男，本來想一次問月老先生5個對象，沒想到求籤結果慘被狠狠「打槍」。

該網友在《Dcard》上以「樂成宮月老真的很準...」，表示日前表弟約她齊拜月老，原以為表弟很有心想招姻緣，沒想到他在問朋友如何拜月老時，竟自曝目前有10個對象。表弟還向朋友解釋，「目前有10位，只要先問5位就好」，可是朋友認為「一次拜一個比較好」。這對話令原PO相當傻眼，當下認定自己的表弟是「大渣男」。

她們到台中的樂成宮後，表弟就向月老求籤，而且居然一求就中，待表弟打開籤詩並確認內容，結果讓原po笑掉大牙，表示「超準！」連月老都看不下去，嗆表弟實在太渣。

原PO認為，樂成宮的月老實在太準，居然完美地把表弟狀態形容地如此貼切，真不愧是月老先生！（摘自Darcd）

表弟的籤詩內容為「朝朝暮暮恰如蜂，飛到西飛到東。春末花殘無覓處，此身不戀舊花叢。」其白話義為「男女之間交往與相處貴在真誠，你若像蜜蜂一般到處亂飛，只想頻換異性遊戲人間，而且還不戀舊的話，那麼在姻緣方面只會徒勞無功，變成王老五」。

原PO認為，樂成宮的月老實在太準，居然完美地把表弟狀態形容地如此貼切，真不愧是月老先生！並表示，從那之後，家裡人都稱表弟為「渣男」 或「王老五」！令表弟也有反悔之意，他後來也答應要重新做人。

台中的樂成宮的月老相傳非常靈驗，據了解，先前有位女大生連續擲到5個聖筊，一個月後竟交到身高180公分的完美男友，成為一時佳話。

(中時電子報)