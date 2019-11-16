國民黨總統參選人韓國瑜日前被爆購買南港豪宅，遭質疑為假庶民，韓國瑜競選辦公室昨天公布韓國瑜夫婦買賣房產的詳細資訊，並質疑國家機器在背後運作。然而，韓辦被指遭撰寫該報導的《壹週刊》記者打臉，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千對此再提出一個問題，並喊話「媒體要做社會的良心，不能成為政治的打手」。

韓國瑜競辦昨公布韓所有房產交易明細，其中韓夫婦購入第一筆房產是1993年位於北市鎮江街的「霖園」，無貸款以約700萬元購買，2001年約700萬元售出。針對鎮江街房產資料流出，許淑華質疑，房產公開資料僅保留5年，甚至連當事人都不易取得，當初競辦花很多時間，透過朋友查到地號索引，資料僅顯示李○○，媒體如何得知是李佳芬，明顯是有人餵養資料。

然而，相關說法馬上被在場《壹週刊》洪姓記者當場打臉，指出相關資料在監察院、國家圖書館都有。據《自由時報》報導，該名記者在臉書透露大學時曾看到孫到校授課，並表示做為記者、從事新聞採訪，是一份重複做調查和求證的工作，盼未愧對學校與老師。

對此，孫大千在臉書指出，競辦的幕僚在查證資料的管道上有所疏漏，誤認為不管是電腦紀錄或者是印刷紙本都只能保存五年，「這一點必須反省和檢討！」不過孫大千認為，公職人員的財產申報內容並不是包山包海，通常房產的詳細地址，特別是交易賣出的對象，並不會在申報的資料當中。他說說國家機器介入的痕跡太過於明顯，在此案中已經有許多資料的來源，被外界懷疑並不單純。

孫大千也公開提出一個問題，他說南港無雙案的交易是在預售屋期間，因此不會出現在實價登錄系統中。李佳芬並沒有和台肥進行任何訴訟，買家的資料應該也不會出現在法院檔案內。「那麼，是什麼通天的本領，查出誰是接手的買家呢？甚至，週刊的記者還可以試圖接觸採訪，買家的個資又是怎麼外洩的呢？」

「很開心的知道，20年前教過的學生還記得我」。孫大千直言，他相信他們不會忘記，他曾經再三強調，「媒體要做社會的良心，不能成為政治的打手」。

(中時電子報)