這次是真的！台東縣警局交通隊證實南迴公路將實施區間測速，且測速對象不只是重型機車，而是包含自行車外所有車種，正式實施時間為明年元旦當天零時起，請屆時往來民眾務必注意。

網路上流傳已久的南迴公路區間測速，是南迴公路（台9線）舊省道台東縣內森永派出所至縣境壽卡，這段長約5.9公里路段上的區間測速設備在11月12日以建置完成，南迴拓寬工程安朔至草埔隧道約11公里長（南迴改）路段則是在今年12月20日通車，這路段的舊省道則將改名為台9戊線。

台東縣警局交通隊指出，配合南迴改通車，預期多數車輛將走南迴改，南迴舊省道路段（台9戊線）車流量勢必遽減，僅剩不能走草埔隧道的大型載重車輛、油罐車、大型重型機車、機車及自行車等行駛。

縣警局交通隊強調，因預期未來台9戊線在車流量遽減情況下，少數用路人恐易發生違規超速行為，在森永至壽卡5.9公里路段實施區間測速，採雙向設置測速與換算車速裝置，全段5.9公里速限為每小時40公里，行車時間為8分51秒，請用路民眾務必注意。

(中時 )