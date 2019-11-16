立委陳超明在銅鑼路旁設置大型看板，遭人破壞割毀。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

警方在林男身上起出犯案工具。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

立委陳超明爭取連任，日前遭3名少年蛋洗後龍總部，16日又遭人以美工刀，割毀銅鑼交流道東引道路口的大型看板，苗栗警分局獲報，立即派員偵辦，3小時內逮捕涉案男子。

陳超明於銅鑼交流道東引道與新興路口掛設大型布幕看板，爭取連任卻遭人破壞並寫下不堪入目字眼，競選團隊報警協助，陳超明更嚴厲譴責並呼籲選民理性。

苗栗警分局獲報後，分局長賴銘助率隊勘查屬實，接獲苗栗縣警局長翁群能指示，成立專案小組偵辦，還給民眾安定選舉環境。

警方調閱監視器，將50歲林姓男子逮捕到案，並在他身上起出2支美工刀與1個修正液，警方表示，林男坦承犯行無政治動機，並發現他精神明顯異常，經請示將其送醫診治，全案函送地檢署偵辦。

苗栗警分局呼籲，民眾參與選舉活動應保持理性，任何違法脫序挑釁行為將依法究辦，不容許少數非理性惡作劇或暴力事件發生，並強化安維設備、加強巡邏、妥適規畫警力維護各項活動安全，將全力確保治安。

(中時 )