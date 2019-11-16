國民黨不分區立委名單，因吳思懷並未遭剔除，「村長」詹江村今(16)日表示，將於17日領表參選桃園市第一選區立委選舉，他表示，當初登記僅他一人，國民黨不能抹煞他的選舉權，並指出黨徵召前立委陳根德並不合體制，若詹完成登記，此區參選人包括尋求連任的民進黨立委鄭運鵬、國民黨提名陳根德、民眾黨陳泓維等4人。

詹江村表示，當初初選登記截至過後，他是國民黨桃園大檜溪，龜山，蘆竹選區，唯一合法取得參選權參選人，跑遍選區拜票，砸了300多萬競選經費，黨中央忽然打電話，告知56歲還年輕，讓年紀大的人先選，他當面拒絕。

「沒想到黨中央一意孤行，說我甘願退選，輔選吳敦義推出的王金平左右手陳根德」，詹江村說，陳根德上回選舉，被鄭運鵬質疑，當16年立委，包17件國家工程。還因為工程品質太差，被監察院列為黑名單，落選的4年，陳根德不再經營地方，前往大陸經商，「地方服務都是我在做」。

對此指控，陳根德說，他民選公職25年，波峰谷底都經歷過，朋友不少，但是從未選過中常委，並非「權力核心」也稱不上誰的「人馬」，而國民黨徵召參選，希望他贏回立院席次，讓人民的正義可以聲張。

陳根德表示，他看不出來詹議員此時表態參選，對於國民黨追求「國會過半」有什麼幫助，也看不出來對於韓國瑜選情有何幫助？但若韓國瑜先生同意，他樂意承擔，不做親痛仇快之想。

(中時 )