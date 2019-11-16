為了提高屏東苦瓜及木瓜競爭力，並推廣高品質的「雙瓜」，農糧署於南州區農會舉辦「108年度苦瓜木瓜評鑑暨農特產品促銷活動」，希望能建立銷售管道，並提供友善及溯源農特產品，讓消費者買的安心，吃得健康。

南州地區農會轄下的南州鄉及新埤鄉，苦瓜種植面積65公頃、木瓜181公頃，分別占屏東的10％及26％。苦瓜年產量3200公噸，產值1億500多萬元、木瓜產量1萬2300公噸，產值4億1000多萬元，還有全台最大的苦瓜種苗場。

今年行銷活動主題為「南州雙瓜節」，評比部分由來自屏東各鄉鎮的農民參賽，農民需繳交競賽的苦瓜、木瓜重6公斤以上的一箱果品來進行評鑑。比賽結果苦瓜組由新園鄉農會許文銘獲得冠軍，木瓜組第一名則是新埤辦事處郭阿巒。

除了評鑑外，現場也舉辦農民節表揚大會、擲聖杯換王爺紀念T恤、創意料理評鑑競賽、料理免費品嘗、吉利包平安符DIY製作、農特產品競標等活動，還有30攤攤位，推廣各類安全蔬果，並聘請在地總鋪師以苦瓜及木瓜入菜，發展地方特色美食。

農糧署南區分署長姚志旺說，希望透過評鑑活動選拔出優勝，讓捷出農民獲得肯定，也能讓農民彼此切磋生產管理技術，互相交流增進彼此感情，也能將優良農特產品介紹給更多民眾。

(中時 )