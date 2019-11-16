咖啡護照貼心附上路徑圖，讓到訪花蓮旅客可以依照護照找到心目中的好咖啡。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

「2019花蓮縣原住民咖啡好評系列活動-洄瀾好咖 啡您莫屬」咖啡展售活動於16日在南港展覽館登場，縣長徐榛蔚現場大秀一手沖咖啡好功夫，「咖啡護照」也引起民眾搶購，跟著A咖護照找洄瀾好咖啡與美麗景點。

徐榛蔚表示，花蓮擁有得天獨厚的農業條件，近年也在有關單位協助下，全面協助農民提升栽種與烘培技術，是國內咖啡產地黑馬生力軍，透過台灣精品咖啡協會理事長郭維平等專業講師授課加持下，希望有朝一日能夠企及知名艾利達咖啡莊園每磅1029元美金的精緻咖啡層級。

國際巴拿馬精緻咖啡協會長維佛．拉馬斯特斯今年曾應邀至花蓮擔任咖啡比賽評鑑師，維佛表示，花蓮咖啡有獨特的迷人香氣，憑著強大的農業實力，非常具有攻進國際市場潛能，前景將一片光明。郭維平也說，花蓮咖啡具特殊果香，與其他地區截然不同，很容易就可以區隔市場，打出一片天。

咖啡護照除了徐榛蔚推薦文與10家參展攤商介紹外，還另付12家異業合作商家優惠資訊，讓購買的民眾直呼物超所值。縣府原行處長陳建村提到，護照內還附上尋找好咖的路徑圖，讓旅客到花蓮可以按圖索驥，順便遊歷四周美景與打卡熱點。

(中時 )