柳清松利用報紙折角沾墨畫出達摩像。(新北市社會局提供／吳亮賢新北傳真)

柳清松在三重社教館展出達摩畫展。(新北市社會局提供／吳亮賢新北傳真)

82歲的畫家柳清松從民國67年起，無償教導身障者作畫長達28年，培育超過800名身障口、足畫家，他一生創作無數，從水墨、水彩到油畫都有，甚至用信手拈來的報紙、毛巾、草蓆、木頭都能作畫，意隨筆到，其中以達摩為主題的畫作就超過3千幅，三重區公所特地在社教館舉辦「柳清松達摩畫展」，展期至12月1日止，歡迎各界前往觀賞。

柳清松，小時候因家境清寒，每天摘野菜、撿稻穀為生，他最要好的小學同學不良於行，每天就由他揹著上下學，這段緣份也讓他與身障者結下不解之緣。柳清松熱愛繪畫，起初拿碎磚在牆上塗鴉，後來描摩關公像、觀音像，12歲時作品即有相當水準。

柳清松回憶，他的作畫過程並不順遂，為了謀生，他曾彩繪棺木、畫廣告為業。直到在故宮看到清朝繪師郎世寧的「百駿圖」，深受感動，臨摹送給當時的總統蔣中正作為祝壽賀禮，此舉改變他一生，經當時政府安排送至臺北藝專（國立臺灣藝術大學前身）美術科就讀。

柳清松先後受知名畫家楊三郎、李石樵及李梅樹等人指導，畢業後轉赴法國巴黎等地深造，正式成為職業畫家。回國後感念國家栽培，主動協助身障人士習畫，並將畫作送給社福團體、機構義賣。民國67年起在三重仁厚街開設博愛身障油畫訓練班，教導口足繪畫技巧，被譽為「愛心畫家」，前總統蔣經國、嚴家淦，前內政部長林洋港及前副總統謝東閔等人均曾至博愛班關切。

新北市社會局長張錦麗、三重區長劉來通等人，16日專程參加「柳清松達摩畫展」開幕茶會，柳清松表示，達摩祖師於南北朝一葦渡江來東土，開啟禪宗盛世，所謂「一花開五葉，結果自然成」，他在作畫時，感覺達摩藉著他的肉體和畫筆，呈現祖師行住坐臥、喜怒哀樂、慈悲喜捨等不同形象，因此即使畫達摩超過3千幅，沒有一幅是相同的面貌。

柳清松表示，個人非常崇仰侯友宜市長，得知侯市長在推動好日子愛心大平台，決定義賣幾幅畫作，將所得悉數捐給大平台，一如他當年照顧身長者的初衷。

(中時 )