屏東佳冬鄉代表會副主席王家正的家族以種西瓜起家，種西瓜超過40年的他，從小就跟父親到處租地種瓜，幾乎全台都有他種瓜足跡，人稱「西瓜大王」。8年前向河川局租了將近100公頃土地種西瓜、哈密瓜、香瓜，現正值產季，批發全台各地。

王家正一年經手的西瓜近百萬顆，幾乎全台各處都種過西瓜，最遠到過花蓮、宜蘭種，採收後配送回屏東，再銷售全台，近來隨著年紀增長，才將種植範圍縮小在南部，8年前承租了高屏舊鐵橋下的河川地近100公頃，種植各種瓜類。

他說，這塊地是八八風災沖刷後留下的沙灘地，原本荒草蔓延，經過整地、施肥才開始種西瓜。為了分散風險，他拿一半面積種植哈密瓜及香瓜，目前10天採收一批，主要通路是銷往全台的果菜市場，全台都吃得到他種的瓜類。

他常騎摩托車巡園，他說，西瓜全年都能種植，哈密瓜及香瓜則在秋季栽植，河川沙灘地蠻適合種瓜果類，雖是裸地種植，品質不輸給網室栽種。現在東北季風吹來，溫度變化能增加甜度，正是品嘗的好時機。

因為有40多年種瓜經驗，王家正對於種植、採收的時間掌握極好，送到市場的瓜類口感甜美，香味十足，非常受到歡迎。

(中時 )