前總統馬英九（右三）陪同立委江啟臣（右二）參加地方活動，以行動力挺2020高票連任。（王文吉攝）

前總統馬英九（右）陪同立委江啟臣（中）跑行程，以行動力挺2020高票連任。（王文吉攝）

國民黨立委江啟臣人氣旺，頻頻被婆媽粉絲要求合照。（王文吉攝）

前總統馬英九16日南下台中合體立委江啟臣跑行程，先到新社偏鄉參加中和、大林、福民三校暨社區聯合運動會，接著趕赴東勢、豐原協助行銷茶葉及當季水果。馬英九以實際的行動力挺江啟臣，期盼明年1月11日高票連任。

中和國小屬於台中比較偏選的山城地區，江啟臣邀請馬總統參加運動會，和大朋友小朋友進行趣味競賽，一起關心偏遠地區的市民朋友。馬、江接著趕赴東勢林業文化園區參加茶藝文化推廣展售活動，主辦單位安排手作麻糬體驗，內餡是馬英九最愛的紅豆餡。

江啟臣致詞時提到，自己在立院成功向中央爭取3000萬元預算，明年林管處將編列相關經費來進行東勢林業文化園區周遭環境的美化工程，加上東勢客家文化園區3000萬元補助及大茅埔聚落6000萬元，已幫東勢爭取高達1億2000萬元的建設經費，期盼繁榮地方經濟。

最後趕赴豐原田心公園參加「蔥滿柑味 鮮饗桔食」活動，馬英九除頒發108年度台中市優質椪柑競賽頒獎前三名得主，並與江啟臣、台中市長盧秀燕、台中市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤等，聯合端出柑橘大蔥料理，推薦豐原柑橘及日本大蔥。

江啟臣說，他11月23日將舉辦競選總部成立大會，當天馬前總統正好不在國內，所以特地提前一週前來幫自己助選。希望藉由馬前總統的加持，讓自己在明年的1月11日能夠高票連任，持續為大山城地區的民眾服務。

(中時 )