苗栗市公所16日辦理「貓裏夢_花市集」好客苗栗活化成果發表。（何冠嫻攝）

苗栗市公所活化貓裏客家學苑，推動客家文化、地方產業交流及學術研討，16日舉辦成果發表，以苗栗市的再度起飛及客家文化承傳意象，呈現客家傳統工藝體驗及成果。

苗栗市公所獲客家委員會經費補助，將大坪頂營區舊營舍打造為「貓裏客家學苑」，市長邱鎮軍表示，透過公所團隊與傳統工藝家合作努力下，貓裏客家學苑成為客家文化、地方產業交流及學術研討的基地空間。今年市公所獲客委會補助200萬元經費，辦理研習活動，另將地方產業結合工藝體驗，苗栗市社區營造計畫辦理「茶粄陶染．風華再現」，將地方產業結合工藝體驗活動，今年入館人數達3萬人次，獲民眾熱烈迴響。

市公所以苗栗市最早的街道起源「夢花街」，構思規畫「貓裏夢－花市集」成果發表，邀請本屆金曲獎最佳客語專輯獎得主苗栗客家歌手羅思容演唱，以及張幼欣打擊樂、苗栗市客家兒童合唱團及北苗客家北管八音團等，呈現在地特色。

16日市公所邀集在地青年文創產業、「苗栗縣天然手創染布協會」、「舞陶」、「杜石地一號」等，設置客家傳統工藝藍染、陶藝體驗，以及邀集台積電青年築夢計畫「袋代」，利用3步驟回收舊衣做成獨一無二專屬個人的環保袋，另準備客家傳統美食「刈包」，選用在地酸菜與苗栗市農會自產自銷的豬肉，讓民眾嘗到苗栗市優質農產與客庄佳餚，貼近客家文化與傳統工藝。

(中時 )