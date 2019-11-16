立委何欣純16日成立太平區北太平後援會，上千位的支持民眾擠滿後援會成立會場，現場氣氛熱鬧。（馮惠宜攝）

民進黨爭取連任的台中第7選區（太平、大里）立委何欣純16日成立太平區北太平後援會，由何欣純親自授旗給後援江福隆會長接旗，上千位的支持民眾擠滿後援會成立會場，現場氣氛熱鬧，「凍蒜」聲浪不斷，何欣純細數爭取屯區建設政績，也拜託鄉親繼續支持！

成立大會由慈明高中大鼓隊熱鬧開場，並安排醒獅團、青春熱舞團及社區媽媽舞蹈演出，將現場氣氛帶動的熱鬧滾滾。其中何欣純也推出選舉吉祥物「小純姐姐」首度亮相，在現場歡樂帶動唱，將成立大會帶入最高潮！

這場造勢活動，雖無黨中央大咖到場，但綠營地方市議員張玉嬿、蔡耀頡，以及多位里長等人皆到場助講，肯定何欣純問政認真、服務口碑佳、爭取建設有目共睹。

何欣純強調自己是屯區的女兒，最了解地方的需求，尤其對地方建設的爭取，她一直堅持「認真做事」的理念，細數這幾年在太平地區的政績，包括「環太東路打通、新光新高新興聯合活動中心、太平買菸場及下水道建設等等」，這些建設相信大家都看的見。也懇請鄉親繼續支持認真‧會做事，一直在這裡的 何欣純，作伙讓屯區，好，還要更好！

(中時 )