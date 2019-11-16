▲兒少就業博覽會的汽車修護職業體驗。（基金會提供／楊樹煌南投傳真）

▲兒少就業博覽會，讓兒少體驗水電師傅的工作。（基金會提供／楊樹煌南投傳真）

「年少的夢想，長大後真能實現嗎？」良顯堂基金會為協助偏鄉兒少有更多職涯發展的想像，今16日在埔里綜合球場舉辦別開生面的「年少有為，職想為你—職業博覽會」，希望協助大埔里地區的青少年，找到屬於自己適合的職場，及早準備、未來一展所長。

兒少就業博覽會活動，邀請了埔里在地商家提供職業介紹、職業體驗，同時也提供徵才及兒少職涯探索諮詢，更在開幕式時，由創辦人陳綢阿嬤親手致贈感謝狀。

兒少就業博覽會提供的職業體驗相當多元，同時結合在地產業，有餐飲業、農業、服務業等，讓與會民眾動手操作，如在地小農－陳老爹優質筊白筍的食農教育及各項蔬果辨別等教學；廣全汽車修配場展示的實車，提供修理輪胎的限定名額體驗。

透過眾多各店家提供的動靜態的活動，呈現有別於一般就業博覽會的形態，讓參與的兒少都能體驗到各行各業的專業與特色，並了解職業的特質能力。

縣議員葉仁創指出「現在不投資教育，未來就資監獄。」他分贊同此次活動的理念，就像良顯堂基金會辦理這次活動就是「讓大家現在當孩子的靠山，未來讓這些孩子當社會的靠山。」

(中時 )