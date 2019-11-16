另類16歲成年禮！今年是巴克禮牧師170周年誕辰，巴克禮16歲時親筆寫下獻身文，立志一生貢獻己力傳揚福音，台灣教會公報社勉勵16歲少年仿巴克禮抄寫獻身文的精神，繼7月舉辦「隨巴克禮趴趴走」，講述巴克禮坐竹筏、火車、蒸汽船甚至是竹轎去台灣各地傳福音的紀錄，16日舉辦「巴克禮170歲慶生餐會暨獻身文頒獎典禮」。

公報社7月曾舉辦「隨巴克禮趴趴走」靜態覽，講述巴克禮如何從台南行路到台東、坐船去澎湖與黃能傑傳道師做伙傳福音，也展示巴克禮坐竹筏、火車、蒸汽船甚至是竹轎去台灣各地傳福音紀錄。今天舉行「巴克禮170歲慶生餐會暨獻身文頒獎典禮」，近百人齊聚為巴克禮牧師慶生，公報社邀台南市議員林宜瑾頒發「16歲禮」給與會的16歲青少年，勉勵他們學習巴克禮在16歲就立志奉獻自己為主所用的心志。

蘇格蘭人湯瑪斯·巴克禮（Thomas Barclay）生於1849年11月21日，16歲時親筆寫下獻身文，立志一生貢獻己力傳揚福音，26歲時受派來到台灣，直到86歲埋骨台南。60年間，巴克禮開辦台南神學院（1876）與台灣教會公報社（1884）這兩個至今仍持續培育傳道人與信徒的機構。

巴克禮曾說「我想我因為腳長，所以被派來福爾摩莎」，巴克禮以台灣府城為中心四處傳道，協助設立數十間教會，宣教足跡遍及整個南台灣，範圍北達苗栗、深入埔里、東到玉里、西至澎湖、南抵鵝鑾鼻。

巴克禮不僅對台灣的基督教歷史影響巨大，甚至成為和平的使者保護府城，把自己的生命與台南甚至整個台灣連結在一起。

1895年，台灣與澎湖因著〈馬關條約〉被戰敗的清國永久讓予日本為領土後不久，原先喊著守護台灣的台灣民主國總統唐景嵩與黑旗軍領袖劉永福等人撇下台南人民潛逃回清國、日本軍隊包圍台南城準備砲擊摧毀殘存反抗勢力的前夕，巴克禮與宋忠堅兩位外國人牧師沒有如同一般外僑一樣走避，反而接受台南士紳委託，帶著受降書前往日軍陣營與乃木希典將軍交涉。

10月20日，日軍以宋忠堅為人質，在巴克禮引導下由臺灣府城小南門不流血和平入城，保全5萬台南府城人民。

(中時 )