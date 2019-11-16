邱志宇以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎最佳新演員，日前拍攝電影主題曲〈步步為營〉MV，邀請另一位入圍者原騰入鏡，原騰不僅爽快答應，兩人在片中扮演室友、感情更是「友達以上」，不僅每天睡膩一起，有一場男男親吻的戲，更將劇情帶入高潮。

本屆金馬獎最佳新演員雖然彼此競爭，但大家感情卻很好，日前《大餓》首映，入圍演員范少勳、邱志宇出席欣賞力挺蔡嘉茵，這次拍攝MV，原騰更二話不說從馬來西亞專程飛來台灣力挺邱，還獻出MV初吻，兩人私訊總是聊個不停，另MV還找來電影《小美》的女主角饒星星，飾演介入兩人感情的「第三者」。

邱志宇在電影中遭受性向霸凌，拍攝該片主題曲〈步步為營〉MV也不輕鬆，一場室友決定隱愛、另結新歡，讓他難過得獨自飲泣的戲，他半夜泡在雨水中、一拍2個小時，最後竟拍到感冒，隔天完全爬不起床。不過這些他都不以為苦，在演藝界苦熬13年的他，面對自己真正第一部電影、第一首電影主題曲的即將面世，除了興奮，也充滿許多感謝。

邱志宇（右）拍MV原騰獻初吻。（海鵬提供）

(中時 )