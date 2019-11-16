台中市盧秀燕參加第12屆全國心智障礙者親子運動大會開幕式，為選手們加油打氣。（王文吉攝）

第12屆全國心智障礙者親子運動大會在台中市豐原體育場進行2天賽事，吸引全國約800名選手參與25項競技；市長盧秀燕16日出席開幕式時表示，全國身心障礙親子運動大會睽違14年再度重返台中舉辦，祝福賽事圓滿順利。

開幕式包括副總統陳建仁、市長盧秀燕、衛褔部次長蘇麗瓊、立委江啟臣、市議員黃馨慧、市府社會局長彭懷真、運動局長李昱叡、中華民國智障者家長總會理事長陳誠亮等均到場同樂，並為運動員、家屬和志工加油打氣。

開幕式有來自全國各縣市及香港、澳門的30支參賽隊伍以創意服裝進場，接著數個心智團體及台中城市吉祥物「樂虎」領隊壓軸，穿著草裙、化身小精靈等吸睛造型，吸引眾人目光，活動在聖火點燃後，揭開兩天賽事序幕。

陳建仁致詞時指出，今日感受到大家的笑容，盼透過活動讓大眾看到身障朋友的毅力與活力，身障朋友也藉此強壯身心健康，政府將持續建立更多社區身障機構等福利政策。蘇麗瓊也說，政府對身障者的照護從單純機構照顧到更多元方式，未來將繼續推動身障平權。

社會局表示，台中市積極建構身障福利與服務，除響應「國際身心障礙者日」在11月規劃系列活動，也推動經濟補助、居家式服務、社區式服務、機構式服務、無障礙環境及平等參與等項目。截至今年10月底，已提供270輛復康巴士，並補助近80個團體舉辦社區培力活動。

(中時 )