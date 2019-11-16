小英高雄競總成立大會 與賴清德合體同台

總統蔡英文今天舉辦高雄競選總部成立大會，蔡英文、賴清德同台頗受關注，總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌和副院長陳其邁等人都會出席。傍晚約5點半，主持人宣布現場人數已超過10萬人，俯拍圖曝光後，滿滿的人潮，讓網民不禁驚呆！

蔡英文的高雄競選總部設在高雄市議會後側，議會路、光華路口的土地開發區空地，主辦單位在現場擺放約5萬張椅子，要展現「光復高雄，台灣要贏」的團結氣勢。

PTT網民紛紛說：「我在現場，人真的很多啊！」、「X這民進黨，我不相信。」、「妳X的，高雄這次韓會拿幾票，好好奇wwwwww」、「穩到不行！」、「不過陳其邁講的確實不錯，有阿扁架式。」、「現場年輕夫妻不少。」、「現場很多年輕臉孔啊！」、「78在高雄一直支持度都不錯，要不是他爸的事，他都已經當完兩任市長了。」

也有人認為：「總統投票率會比上次高 太低估綠營的投票意願了，上次被教訓太慘，這次不到開票都不能放心。」

(中時電子報)