林宜瑾把總部變身親子樂園，落實親子政策。(曹婷婷攝)

林智堅帶來一箱橘子贈送林宜瑾，祝福她的選戰結果「大吉大利」。(曹婷婷攝)

台南市第四選區立委參選人林宜瑾今天在全台最年輕的新竹市長林智堅陪同下，為永康總部開箱。林宜瑾說，希望打一場不一樣的選戰，打破傳統對競選總部的想像，把總部變身親子樂園，落實親子政策，她強調，這是「全台最溫馨競選總部」，相信鄉親來走動就能感受到不一樣。

林宜瑾表示，邀請林智堅是因為他是最重視親子婦幼政策的市長，而這也跟她的政見主軸不謀而合，所以特別邀請他來陪我開箱見證，未來自己進入國會，一定會繼續推動親子政策，讓年輕的父母生得起、也養得起！

林宜瑾永康競選總部一進門就她的巨幅競選海報，轉個角度，則是溫馨親子遊戲區。林宜瑾說，這裡原本是樣品屋，特別邀請青年室內設計師主導設計總部，除了傳統選戰的要素，也將這次選戰主軸，透過年輕人創意在總部呈現。

林宜瑾表示，總部附近的鄰居常會帶小孩來玩，可能是爺爺帶孫女，或媽媽帶小孩，在大人看棒球、討論政論節目的時候，小孩也可以在球池開心地玩耍。而這也是我所希望的，就是營造一個可以讓大家都可以自由活動的空間。

此外，她也闢了一處親子閱讀區，她尤其推薦今年金鼎獎特別貢獻獎得主幸佳慧女士作品。林宜瑾說，「幸佳慧女士的作品是我特別要求放進來的，她的作品中有很深內涵，希望小朋友可以特過閱讀這些作品，認識白色恐怖的歷史，還有身體自主的權利。」

林智堅表示，親子政策是新竹最重視的，也是全國性政策願景，未來林宜瑾進入立法院，一定也能為親子、幼兒謀福利，他還特地帶來一箱橘子贈送林宜瑾，祝福她的選戰結果「大吉大利」。

(中時 )