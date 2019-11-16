炕窯的地瓜看起來很好吃。（邱立雅攝）

桃園花彩節中壢區16日正式開鑼，市長鄭文燦（中）親臨現場揭開活動序幕。（邱立雅攝）

接棒大溪花海，「2019桃園花彩節-中壢展區主場活動」16日登場，11公頃大的花田栽種向日葵、大波斯菊、百日草以及小油菊，市長鄭文燦表示要打造親子同樂的花海，也要替今年大溪、中壢與平鎮3場花彩節評比打分數，芝芭里長黃連應則稱有信心最高分。

大溪月眉花海活動即將於17日進入尾聲，接棒繼續盛開的為中壢展區，月底則由平鎮壓軸。參與中壢展區活動籌備的黃連應指出，早在3個月前就整備田地，翻土打田撒種，11公頃大的花田分別有向日葵、大波斯菊、百日草以及小油菊，活動雖僅有9天，但花期則有半個月長，花田將陸續開花。

鄭文燦出席活動時表示，今年中壢展區以「花現中壢‧花田童樂會」為主題，打造親子專區園區，也推出千人炕窯、拔蘿蔔、復古童玩等農事體驗活動，歡迎民眾來花田中打卡拍照，享受陽光與農村的美好。

桃園花彩節緣起於升格後第1年逢旱，市府利用2萬公頃休耕農地設計綠肥花海，逐漸打響桃園花彩節名號。鄭文燦開玩笑說，今年從大溪到中壢最後由平鎮花海收尾，他要評比看3處哪個花彩節最棒。

花彩節中壢展區鄰近青埔，發展迅速，具有新舊交融的特質，鄭文燦期盼透過花彩節，翻轉市民朋友對於農村的看法，鼓勵大家走入充滿文化藝術的農村市集，體驗農村生活的魅力。鄭文燦也預告明年9月桃園地景藝術節將於平鎮雙連坡與中壢大崙地區舉辦，規模更大值得期待。

(中時 )