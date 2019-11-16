拚陣！國民黨彰化立委提名參選人在國民黨彰化縣黨部成立後援會，團結造勢。（吳敏菁攝）

藍綠齊拚陣！立委18日登記首日，國民黨、民進黨各4席立委提名參選人，都準備以「團結」陣容來打響氣勢，一起搶在登記第一天，正式成為候選人。國民黨由縣長王惠美、議長謝典林領軍出發；民進黨由中央黨部秘書長羅文嘉、彰化縣黨部主委邱建富帶隊。

這次第10屆立委選舉，中央選委會公告申請登記期間為18日至22日，將於明年1月11日與第15任總統、副總統選舉同日舉行投票。為了拚氣勢，國民黨、民進黨彰化縣黨部都不約而同，安排在登記的第一天，黨的提名人就聯合一起前往登記，壯大聲勢。

國民黨縣黨部訂於18日上午9點，辦理立委聯合登記造勢活動，目前預定由彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典林等領軍，陪同提名現任立委柯呈枋、參選人張瀚天、謝衣鳳和蕭景田，步行至彰化縣選委會登記。

民進黨則由中央黨部秘書長羅文嘉、彰化縣黨部主委邱建富陪同立委參選人陳秀寶和現任立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月，訂於9點30分於彰化市成功社區活動中心完成集結後，整隊出發，預計10點30分到達彰化縣選委會登記。

(中時 )