彰化縣長王惠美領軍飛赴日本與台日水五金業者交流汲取經驗，開拓訂單，已經有125家，包括中國、俄羅斯、義大利等買家都已經來做相關的接洽，比原本預期成長2倍，成績亮眼。
此外，在地方創生、農業、交通和長照和文化等不同的領域，也都汲取經驗，行囊滿滿，王惠美表示，參訪國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，進行輔具體驗，當身體機能退化時，就需要有些輔具與設施協助，這些貼心的服務就是政府及民間要去共同努力的。期望透過台日雙方的城市交流，把日本長照的經驗帶回彰化，增加對彰化縣長者的服務及產業的能量。
王惠美表示，非常感動SUNAQUA TOTO株式會社有65％都是僱用身障人士，透過身障人士的運用協助開發更便利的產品，並採用「通用設計」讓身障者與一般人都能使用他們的產品。
更特別的是，還有以女性工作人員為場域，運用機具搬運及自動化來配合女性的體能，這份貼心才能讓公司不斷精益求精，在世界上發光發熱。
(中時 )
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