東安國中學生發明特殊拐杖，可以偵測長輩或病患行走的腳步重量。（邱立雅攝）

桃園市致力於推展程式教育，16日以「創客連線，智慧無限」為主題，在東安國中舉辦「創造力暨科學教育及資優教育嘉年華」活動，58個益智科學攤位供大小朋友們闖關，擔任關主的學生們為爭奪最受歡迎關卡，用盡心機就是想蓋上所屬攤位編號，逗得闖關者差點笑壞。

教育局今年度擴大創客活動規模，邀請桃園市學校的資優中心及社群學校一同設攤，來在全桃園市推動科學教育有成的國小到高中，都前來設攤參與盛會。58個攤位關卡為生活科學體驗或創客實作關卡，大小朋友們只要蓋滿12個關卡張，就能兌換摸彩券。

本次攤位共規畫7大重點熱區，包括「創新教育熱區」及「我是創客王熱區」可由學生親自動手作來享受破關的樂趣。「無人機飛行熱區」及「創意機器人熱區」可看見學校推動程式教育的成果。「創意生活王」及「金頭腦熱區」讓師生運用生活中就可以觀察、體驗得到的科學原理。「資優教育熱區」則準備了有趣科學體驗活動。

其中最特別的，就屬創新教育熱區的東安創客雙城的成果展現，由東安國中創客發明團隊設計的環保爐具熱水供應裝置，今年10月代表台灣到印尼雅加達參加IEYI世界青少年創客發明展，榮獲綠能科技銅牌獎，同時也獲得馬來西亞評審特別獎。環保爐具熱水供應裝置將炒菜時多餘的熱能收集後，讓冷水變成熱水，環保又不浪費。

而各攤位關主們為了爭奪最受歡迎關卡，不少關主收到闖關卡會直接蓋上所屬攤位編號章，下一個關主看到最喜歡關卡的欄目被蓋章了，會詢問闖關者是否改變心意，若得到肯定答案，隨即畫掉前一章蓋上自己的章，小學生如此費盡心機也讓闖關者笑彎了腰。

(中時 )