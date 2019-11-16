王俐人日前分享副業的事情，她表示之前投資前男友或者其他朋友的品牌，過程中很辛苦，朋友也很替他心疼竟自己弄的沒日沒夜，何不自創品牌，接著她說該收的都收了，這次很專注在延吉街經營私人餐酒（speakeasy），採預約會員制，透過朋友邀約才能入內。

這間餐館一次只接待一到兩組客人，並且由王俐人掌廚，她提到朋友都很喜歡吃她下廚的料理，提供的餐點一般在台灣較難接觸到的，像是一款有季節性的甜點，從小就有接觸，美味、健康又簡單，她笑說：「大家反應很好。」也有套餐選項，每一個套餐包含前菜、沙拉、和湯，最少四道，最多五道。另外也有葡萄酒供大家品嚐，不僅有愛喝的推薦款，同時引進不同類品的酒，「才不會喝到同款呀！這才叫做分享。」

關於東區店家退租潮，王俐人選店考量到離家近才承租在此，每個月租金在5-10萬之間，一個人的低消最少從880起跳，她說經營至此，在沒有任何宣傳下，頂多是打平，「沒有大賺，主要是不虧損。」室內裝潢走的是破舊華麗風，還有水晶燈裝飾。餐館就是她的工作室，非典型的卡拉ok或者piano bar，純粹是呼朋引伴大家一起來聊天吃飯，有著高度隱私的空間，朋友間都很喜歡店內相聚。

(中時 )