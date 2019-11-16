彰化縣警察局彰化分局加強路檢，10月份139縣道執法取締超速274件，裁罰金額達32萬元。（彰化縣警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣139線道吸引各地重機騎士來急馳狂飆，景觀道路淪為著名出事路段，彰化縣警察局祭出鐵腕，加強取締，10月份超速違規高達274件，裁罰金額達32萬元，讓騎士們都嚇一跳，「取締玩真的，真要小心不要淪為提款機和陷入高度危險了」。

彰化縣警察局決心讓139縣道從最陰、抓交替道路的惡名，改變成為最安全、最美麗的縣道。為了有效降低縣道139違規行為及交通事故發生率，經分析縣道139交通事故各項數據，發現普通重型機車及無照駕駛肇事比例最高。

彰化縣警察局彰化分局首次結合執法與宣導輔具作為，在路檢點設置大型警察寶寶布幕和紅布條標語，清楚呈現10月份139縣道執法成果，不僅吸睛，也讓過往騎士都嚇到。

警方日前就攔截到陳姓騎士超速，當他看到單單10月，超速違規高達274件，裁罰金額達32萬元，十分訝異，「不能飆了，取締可是玩真的，不要再淪為提款機了，更不要讓他人和自己陷入危險」。

彰化警分局表示，特別規劃11日執行139縣道大執法專案勤務，就取締無照駕駛5件、超速5件，以及函請監理站召回驗車3件，再次宣誓警方強力執法及維護139縣道交通安全的決心。

(中時 )