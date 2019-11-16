國民黨中市立委參選人莊子富造勢晚會，吸引大批鄉民參加。（陳淑芬攝）

國民黨中市立委參選人莊子富造勢晚會，吸引大批鄉民參加。（陳淑芬攝）

「莊子富，袂麥啦！」前台中市長胡志強16日晚間在台中市立委第七選區參選人莊子富造勢活動，向鄉親推薦莊子富。針對國民黨的不分區立委名單，胡志強受訪時表示，要反映民意，不然民意會反彈，提出來會失敗，但是，他不會對外批評國民黨。

國民黨中市立委第七選區（大里、太平）參選人莊子富，16日晚間在興大康橋旁二二八公園舉辦造勢晚會，前台中市長胡志強、台中市議員張滄沂及李麗華、資深藝人鳥來嬤等人到場站台，向鄉親推薦莊子富，吸引大批鄉民參加。

胡志強推薦莊子富一定會聽鄉親的話，絕對不會漏氣 大家挺莊子富，太平、大里區會發展越來越快，他與鳥來嬤、張滄沂及台上所有站台的里長都推薦。

胡志強不改幽默個性，他致詞時表示，他曾建議要讓年輕有機會，要直接推薦莊子富當國民黨不分區立委，就不會像現在不分區的名單這樣了。此外，他並建議莊子富把頭髮理掉，不要讓韓國於一個人光頭。語畢，引來現場陣陣掌聲及笑聲。

莊子富表示，他是一個政治素人，因為想到下一代的未來，就毅然決然的參選了，我們拼的是有機會改掉惡法、除惡政，透過在中央修法，讓社會撥亂反正，讓人民有安全感，讓經濟鬆綁，2020大選不是國民黨和民進黨的競爭，是國政民生和獨裁私利的選擇。

(中時 )