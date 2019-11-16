新竹市Big City迎接2019週年慶，16日晚上在噴水池廣場舉行聖誕樹點燈儀式，聖誕樹大玩繽紛樂，1顆顆鮮豔花球圍繞樹上，立體感十足，搭配薑餅屋、巨型聖誕球與大型聖誕阿Mall公仔藏身在廣場四周，將成最夯的打卡景點。

今年Big City聖誕樹點燈儀式主題為「台灣之光回娘家」，開場由國際街舞大賽常勝軍KGB舞團打頭陣，中場表演是成軍8年拿下多座國際冠軍的苗栗縣後龍國小扯鈴隊，帶來LED夜光花式扯鈴表演。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城打造最優質的購物環境，同時建構一個世代交流文化傳承的平台，讓消費者到巨城不只是購物，還能接觸國際級各式精彩展演，認識更多藝文團體。

消費者引頸期盼的巨城週年慶，從本月28日到12月9日隆重登場，挑戰12天22億的目標，推出超優惠商品組合、品牌特賣會、滿仟送佰、加碼贈、刷卡禮等活動。

遠東巨城購物中心週年慶期間，當日單筆消費滿額，就有機會1人抽中獨得「威秀電影票200張」，12月7日到9日更加碼抽出一位幸運兒獨得「iPhone 11」。

消費者喜愛的阿Mall系列來店禮，今年化身超實用居家生活組，完整6波12天週年慶先換先贏，還有阿Mall天天在聖誕樹前與粉絲歡樂見面會。

(中時 )