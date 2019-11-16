周興哲（Eric）16日帶師妹鄭心慈（Kelly）一同到台中麗寶樂園出席保時捷活動，他分享日前參加2019 PORSCHE SPORTSCAR TOGETHER DAY賽道體驗，第一次體驗賽道就給教練載了3圈，他直說「非常瘋狂，教練開超快，時速大概192km，希望有機會也能開自己的車下賽道」。愛車的他更把車子當好友，壓力大時會跟車子聊天，開車去海邊，把自己專輯的歌聽完，笑說「也順便試試音響效果」。

周興哲（Eric）16日帶師妹鄭心慈（Kelly）一同到台中麗寶樂園出席保時捷活動。（星空飛騰提供）

而周興哲提攜後備不遺餘力，年僅21歲的鄭心慈（Kelly）近日推出新歌〈幸福藏在哪裡〉，由金曲作詞徐世珍、師兄周興哲譜曲，將一路走來的心情化作夢想原點。周興哲在製作過程中絲毫不馬虎，光幫鄭心慈錄音配唱就花了2天的時間，配合她聲線更臨時修改Bridge旋律，鄭心慈配唱時想到印尼籍的媽媽遠離家鄉來異地生活，自己也將離開家人踏上遠行的心境，忍不住放聲大哭，整首歌的情緒更加感人。

首次體驗保時捷賽道，教練載周興哲狂飆時速192km，讓他直喊「很瘋狂」。（星空飛騰提供）

年紀輕輕的鄭心慈，過去曾暗戀某個男生4年，更偷偷追蹤他IG，觀察他一共換4個女友，不過自認不是他的菜，沒想到今年因為參加師兄的演唱會，po出和師兄合照後，暗戀的男生竟然傳訊息「加油」，讓她小鹿亂撞，但才發現男生是周興哲粉絲，讓她「一喜一憂，有點小傷心」。

獅子座的她事業心強，過去頂著「華人星光大道2」亞軍頭銜，卻等了7年才有機會出道，她感謝公司栽培，歷經密集培訓、半工半讀寫Demo、練習吉他、創作練唱以及照顧家人，現在會全力拼事業。受到師兄百般照顧，她說沒看過周興哲生氣、兇人的樣子，甚至周興哲上次在溫哥華開唱時，還把自己的百萬麥克風「小白」借給她唱，讓她十分感動，更讚周興哲比她會跳舞，預約「下次想跟師兄一起跳」。〈幸福藏在哪裡〉為戲劇《天堂的微笑》主題曲，MV以311日本大地震真實的「風的電話亭」為靈感藍本，現已正式上架。

周興哲自爆壓力大時常跟車子說話，獨自開車到海邊紓壓。（星空飛騰提供）

(中時 )