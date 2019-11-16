蔡英文高雄總部16日下午舉行成立大會，支持者陸續入場。（圖／中評網）

蔡英文16日於高雄造勢，支持者陸續到場。（圖／中評網）

蔡英文16日在高雄造勢，民眾依序入場。（中評社）

支持民眾前往會場就座。（中評社）

蔡英文高雄造勢，舞台後方設有媒體區。（圖／中評網）

現場排滿了5萬張椅子。（中評社）

蔡英文高雄競選連任總部今天下午四點將舉辦成立大會，位在鳳山區捷運鳳山西站旁，總部成立大會預計下午4 時到6時30分展開，現場排滿5萬張椅子。

根據《中評網》報導，下午3時左右，支持者依序到會場報到區報到，領取造勢小物，再開始進場入座。

報導指出，這次造勢大會，民進黨8席立委及各區市議員都鼓勵在地鄉親支持者踴躍出席，包括在地鳳山、隔壁的小港、前鎮、甚至是郊區美濃、旗山、仁武等地都會有綠營的支持群眾都會參加。由於今日適逢周六假期，主辦單位也表示，現場5萬張椅子都會坐滿。

(中時電子報)