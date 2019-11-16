蔡英文高雄造勢 現場直擊 20:192019/11/16 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統連任高雄市競選總部16日舉行成立大會。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文高雄總部16日下午舉行成立大會，支持者陸續入場。（圖／中評網） 蔡英文16日於高雄造勢，支持者陸續到場。（圖／中評網） 蔡英文16日在高雄造勢，民眾依序入場。（中評社） 支持民眾前往會場就座。（中評社） 蔡英文高雄造勢，舞台後方設有媒體區。（圖／中評網） 現場排滿了5萬張椅子。（中評社） 蔡英文高雄競選連任總部今天下午四點將舉辦成立大會，位在鳳山區捷運鳳山西站旁，總部成立大會預計下午4 時到6時30分展開，現場排滿5萬張椅子。 根據《中評網》報導，下午3時左右，支持者依序到會場報到區報到，領取造勢小物，再開始進場入座。 報導指出，這次造勢大會，民進黨8席立委及各區市議員都鼓勵在地鄉親支持者踴躍出席，包括在地鳳山、隔壁的小港、前鎮、甚至是郊區美濃、旗山、仁武等地都會有綠營的支持群眾都會參加。由於今日適逢周六假期，主辦單位也表示，現場5萬張椅子都會坐滿。 (中時電子報) #2020大選 #總統 #蔡英文 #高雄競選總部 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠民調：蔡英文支持度大贏韓國瑜逾20趴 11:062019/11/12 政治 動員義消挺蔡？蔡英文：民間自主力量 11:572019/11/12 政治 蘇揆：用台語說蔡總統領導無方的無就是有的意思 藍委：蘇貞昌有夠會凹 13:492019/11/12 政治 蔡英文至汐止秀峰市場掃街造勢 強打經濟牌 19:342019/11/13 政治 蔡英文輔選小雞 汐止掃街強打經濟牌 21:402019/11/13 政治 蔡賴配 最快今宣布 04:102019/11/15 政治要聞 蔡英文高雄競總16日成立 可望宣布蔡賴配 15:422019/11/15 政治 韓國瑜挺港普選 蔡英文：終於講出政治人物該講的話 17:462019/11/15 政治 蔡、賴先後竹縣站台團結竹縣綠營 21:412019/11/15 政治 蔡英文將宣布賴清德為副手 04:102019/11/16 政治要聞 政治熱門新聞 小英高雄造勢號稱10萬人 現場空椅會說話 - 政治 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 不演了！吳敦義說溜嘴要奪立院龍頭 連勝文回10字 - 政治 不投國民黨了！百萬鋼鐵韓粉將改投… - 政治 國民黨通過不分區新名單 韓國瑜痛批黨中央 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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