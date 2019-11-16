獲 IMDb 9.5分高評價的影集《絕命毒師》（Breaking Bad）全5季，將在AXN 67台首度播出。演技精湛內斂的布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）飾演的「老白」（Walter White），如何從癌末的化學老師化身為亡命之徒；以及將壞小子本色發揮得淋漓盡致的亞倫保羅（Aaron Paul）飾演的「傑西」（Jesse Pinkman），如何從不良學生成為毒師的絕命搭檔！

《絕命毒師》劇情描述高中化學老師華特（綽號「老白」）得知自己罹患肺癌末期後，為了養活17歲患有腦性麻痺的兒子以及妻子，與其毒販學生「傑西」合謀，鋌而走險走上製毒的不歸路。《絕命毒師》不僅獲IMDb 9.5超高分評價，更榮獲金球獎、艾美獎「最佳劇情類影集」等110個獎項、262獎項提名，以「有史以來評分最高的節目」榮譽列入《金氏世界紀錄大全》。此外，布萊恩克萊斯頓和亞倫保羅更因本劇分別奪下4次艾美獎最佳男主角及男配角殊榮。

《絕命毒師》一連5季將從11月25日星期一起，每周一至周五晚間7點，於AXN頻道兩集連播。

(中時 )