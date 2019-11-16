「學姊」黃瀞瑩在鹽水古蹟八角樓前與排隊民眾合影。(莊曜聰攝)

「學姊」黃瀞瑩現身鹽水，年輕族群搶合照。(莊曜聰攝)

「學姊」黃瀞瑩現身鹽水，年輕族群搶合照。(莊曜聰攝)

台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩新戀情曝光後，首個周末南下替民眾黨台南市第一選區立委參選人顏耀星輔選造勢，在鹽水騎腳踏車逛老街，再到新營夜市掃街拜票，她在古蹟八角樓前與熱情民眾拍照，還有店家招待她喝招牌的「西瓜檸檬」，「學姊」心情顯得不錯，人氣也強強滾。

柯文哲上次南下替顏耀星輔選，就有在地民眾建議下次乾脆讓「學姊」來助攻，開發年輕族群的支持者，沒想到「學姊」果然來了，黃瀞瑩說，到台南來已經不是第一次，但之前都是玩樂的行程，替參選人輔選還是頭一遭。

黃瀞瑩表示，台灣民眾黨的參選人都在自己的區域奮戰及苦戰，因此專程下來助陣；她下午先跟顏耀星的競選團隊騎自行車繞行鹽水小鎮，經過伽藍廟、武廟、護庇宮、點心城、由橋南老街回到八角樓，學姊人氣果然不錯，在八角樓就有民眾排隊等著合照，她也來者不拒，隔壁知名的「銀鋒冰果室」則招待她招牌飲品「西瓜檸檬」，老闆娘們也搶著合照，直誇「好漂亮」。

晚間一行人再轉往新營夜市，並逐攤逐戶握手拉票，由於正值用餐時間，逛夜市的民眾不少，看到「學姊」都熱情回應，尤其是年輕族群，都搶著要和她拍照，在南部人氣也一樣旺。

(中時 )