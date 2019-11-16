國民年金設有配偶連帶繳納保險費罰鍰的規定，但實務上不時出現欠費者比配偶有錢的狀況，引發民眾抱怨。有鑑於此，社保司日前預告草案，若被保險人的動產、不動產超過一定標準，配偶就不需負擔連帶被罰的責任，若順利可在明年上半年上路。

國民年金2008年開辦，為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民納保，提供老年年金、身心障礙年金、遺屬年金3大年金給付保障，及生育給付、喪葬給付2種一次性給付保障。若出現欠費情況，勞保局會提醒繳費，否則就會對配偶處以於3000元至1.5萬元的罰鍰。

衛福部社保司司長商東福表示，國民年金針對配偶連帶繳納保費罰鍰規定的設計，是基於當時為保障家庭主婦的權益，讓有工作的先生承擔責任。然而實際上卻出現被保險人比配偶有錢，欠了保費卻是貧窮配偶被開罰的案例。

社保司為此擬具「國民年金法有關正當理由範圍」修正草案，國保保險人的個人所得若達新台幣50萬元以上，或個人擁有的土地、房屋價值500萬元以上，配偶就不適用連帶繳罰鍰的規定。

商東福表示，「國民年金法有關正當理由範圍」草案仍處於預告期，呼籲各界多提意見討論，若順利推動，預計可在明年上半年上路。屆時，配偶若遭遇被保險人欠費的情況，可向勞保局國民年金組檢附證明，即可作為免連帶受罰的正當理由。

(中時 )