微軟公司共同創辦人蓋茲（Bill Gates）15日擠下亞馬遜公司執行長貝佐斯，重登睽違2年多的全球首富寶座。因為微軟擊敗亞馬遜，奪得美國國防部JEDI雲端服務合約10年100億美元的標案，激勵公司股價上揚，蓋茲身價也水漲船高。

根據彭博億萬富翁指數，64歲的蓋茲個人資產淨值今日達到1100億美元（約台幣3.35兆），超越貝佐斯的1087億美元（約台幣3.32兆）。

美國國防部10月25日宣布，微軟擊敗亞馬遜，成為價值100億美元（約新台幣3050億元）的雲端運算合約的競標得主。此後，微軟股價上揚，亞馬遜股價則下跌，造成蓋茲和貝佐斯身家此消彼長。

彭博億萬富翁指數追蹤全球500大富豪個人財富淨值，在美國股市每個交易日收盤後發布更新。全球最大網路零售商亞馬遜10月還發布2年來首度獲利萎縮，造成股價下挫，當時曾讓蓋茲財富一度在盤中超越貝佐斯；但亞馬遜股價隨後收復跌勢。微軟股價今年來勁揚48%，令持有1%股份的蓋茲資產淨值大增。

(中時 )