蔡英文總統與前行政院長賴清德今出席蔡英文高雄市競選總部成立，蔡總統致詞完同時，蔡英文總統連任全國競選總部的群組也立即發布明天行程，明天上午9時召開「副總統參選人公布」記者會；蔡總統今晚致詞時表示，高雄市六都第一個成立競總，因為，高雄實在太重要了，這次選舉，高雄最具指標性，贏了高雄，全台灣就會贏。

蔡總統今晚出席高雄競總成立，前行政院長蘇貞昌、前行政院賴清德、總統府秘書長陳菊都出席，司儀更在台上宣布，今晚出席人數已超過10萬人；蘇貞昌還陪同蔡總統大進場，賴清德則在台上迎接。

蔡總統致詞時指出，看到高雄競選總部四個字「光復高雄」，去年高雄選舉，選到很激烈，大家雖然心情很不好，但大家都給她溫暖及建議，她都有感受到、有聽進去了，「去年選舉讓大家心情不好，我覺得很不好意思」，現在一票票選出來的市長，開出支票尚未實現就去選總統，這次大家不要再鬱卒了，要站出來。

她說，民進黨是一個民主政黨，遇到挫折會檢討、遇到問題會解決，是民主進步，說得到做得到，四年前，大家把國家交給她，期待拼經濟，守主權，她全力打拼在做，三年來受傷、跌倒過，但是沒有動搖她實現承諾把事情做好的決心；此外的高雄市立委們，每天都在立法院跟她一起打拼，拼經濟、護主權、顧生活，「是民進黨的戰將，四年成績都是他們功勞」。

她指出，現在的香港，大學變戰場，這樣的制度就是一國兩制，大家可以接受嗎？很清楚的說，不可能接受；「我們不想征服宇宙，只想用自己力量護衛主權」。

她也提到，有個政黨把不分區名單拿出來，有敵我不分的將軍等，很多人問她，這種人進入立法院，國家民主自由怎麼堅持？所以方法只有一個，「支持蔡英文、支持民進黨、讓改革力量進入國會，讓不好的人阻擋在國會大門後」。

他表示，離大選僅剩五十幾天，接下選戰會越來越激烈，接下來選戰會有很多抹黑、打人喊救人，高雄的人最清楚，例如陳其邁戴耳機事件，還有說車子被裝接追蹤器，房屋交易牽拖國家機器等；

拜託高雄人這次一定要站出來，高雄人最了解，選舉連最後關頭會發生啥事，只有高雄人有很強免疫力。

她表示，高雄一定要贏，高雄人是否滿意現在市政、喜歡說大話政客、落跑市長，所以請高雄人用這張選票證明不喜歡說大話、不喜歡烙跑市長；她強調，歷任行政院長都很辛苦，現任是最有效率，就讓現在執政團隊繼續下去。

(中時 )