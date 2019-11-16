黃家融製作的「馬來西亞原生種動物繪本」。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

就讀左營國中一年級的黃家融同學，是馬來西亞新住民二代，從小就很喜歡動物，日前他透過移民署的培力計畫，前往媽媽故鄉進行生態之旅，除了進行河龜野放，也觀察到烏龜產卵和孵化的過程，並到故鄉海邊淨灘，回台後還製作了「馬華動物字典」及「馬來西亞原生種動物」繪本，熱情與同學分享他的體驗。

黃家融說自己從小喜歡動物，也常關注生態保育的議題，偶然在一次演講中，聽人分享馬來貘和綠蠵龜，恰好曾聽媽媽提過，她的故鄉有很多這些動物，促使他想進一步瞭解相關知識，也很想到馬來西亞看一看。

黃家融隨後提出申請計畫並獲選，出發前為對烏龜的生態體系有更完整認識，他先前往台灣有名的海龜覓食地小琉球，進行實地觀察綠蠵龜，蒐集海龜棲息的資料，另外聯繫馬來西亞烏龜保育協會創辦人曾碧玉博士，表達想要參訪的意願。

如願前往大馬後，黃家融進行了一系列的生態活動，除了野放河龜，並觀察烏龜產卵及孵化過程，還前往當地Pantai Mak Nik海邊淨灘，另拜訪保育協會增長見聞。

黃家融也透過簡單的英文，與外公外婆分享台灣的烏龜文化，例如元宵節時象徵平安的「乞龜文化」、介紹傳統小點「紅片龜」和「紅龜糕」，祖孫3人同享難得的親情、文化交流，對他來更是非常珍貴的回憶。

行程結束後，黃發揮創意，利用在馬來西亞期間學會的單字手繪「馬華動物字典」及「馬來西亞原生種動物繪本」，一起與同學分享他的所見所聞，傳遞減塑愛地球的觀念。

移民署評比本屆新二代回鄉成果，認為家融的生態探索之旅充實豐富，優選再頒發5000元的禮券，黃家融對此表示十分開心，禮券可能也會拿去買一些相關書籍，會繼續研究關注動物生態和保護。

(中時 )