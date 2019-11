艾怡良受Legacy之邀15日舉辦「2019都市女聲系列演唱會」,也是她首次全英文翻唱曲目的演出。她當年在《超級偶像》總決賽挑戰〈I Believe I Can Fly〉一曲自認沒有表現太好,10年後在這次演唱會上鼓起勇氣再次挑戰,完美演出讓全場掌聲尖叫不斷,艾怡良昨笑說:「剛剛那首歌的聲音是我出生以來最接近鄧紫棋的時候。」昨晚演出她的爸媽、外籍男友都現身相挺。

艾怡良昨以〈Torn〉、〈All About that Bass〉輕快開場,緊接〈Jealous〉等孤單抒情組曲,更搬出第一次正式上台表演時的演唱曲目〈Nothing Compares To You〉,中段的迷幻搖滾段落也翻唱了Billie Eilish的〈idontwannabeyouanymore〉。演唱會售票時就宣告要在台北、台中各翻唱一首自己的創作並填入英文詞的艾怡良,在台北場祭出去年專輯裡的〈十四號登機門〉英文版,帶領歌迷進入這首歌創作時的〈Wonderland〉。

艾怡良表示,這些選歌其實很多都是她在洗澡的時候哼的歌,謝謝大家陪她一起聽這些自私的珍藏;此次演唱會前,她在臉書和IG上進行倒數計畫,當時公布了將有一位神秘嘉賓共同演唱Lady Gaga的神曲〈Shallow〉引起歌迷熱烈討論,昨答案揭曉是由吉他手共同合唱,艾怡良的樂手從〈上流玩法〉時期便跟著她一路征戰,默契十足,表現也令台下觀眾折服。演唱會將於22日移師台中Legacy,艾怡良保證將會有其他不同的曲目在台中演出,只會唱更多歌給大家聽。

艾怡良昨獻唱多首英文經典歌。(三條製作所提供)

(中時 )